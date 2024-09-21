屢姦女童 7旬翁判9載牢籠

首次被侵犯僅5歲 抑鬱自殘久跟隨 七旬漢自2005年起，涉嫌藉詞玩「拮雞雞」遊戲，多次性侵外遇女友的年幼女兒，包括強姦及摸私處，又要求女童為他口交，首次事發時女童年僅5歲。他於早前在高院承認強姦、非禮等共6罪，昨被高院法官游德康判監9年。法官直斥被告與事主X的年紀相差大，且涉及違反誠信，亦沒有使用安全措施。但法官考慮到被告的年紀、案件至今事隔超過10年，及毋須事主作供故給予酌情扣減。

現年75歲被告秦廣球，已退休。他承認兩項強姦、兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為及兩項非禮罪。法官引述事主的報告顯示她有創傷後遺症、抑鬱及有自殺傾向。事主於事件後感自信心低落、覺得自己骯髒、不值得被愛並當被人觸碰時變得敏感。而當事主提起本案時會感惡心和害怕，案發後亦有自殘行為並影響到其社交，且感到無助。

至於被告方面，報告則顯示他已感後悔且重犯機會低。但法官指Ｘ視被告為父親，其行為涉違反誠信，他雖沒有使用武力，卻曾以說話威逼Ｘ替他口交。法官認為案件對Ｘ影響深遠，但考慮到被告認罪不用Ｘ出庭等，最終判處被告監禁9年。

受害人母親與被告有外遇 女事主Ｘ在深圳出生，與母親Ｙ在深圳居住，其父親則在港工作。案情指2004年，Ｙ與被告疑有外遇，被告搬到Ｙ附近居住，並會代Ｙ照顧Ｘ。自從Ｘ約4歲起，被告經常觸摸她胸部及陰部，要求Ｘ為他口交，更把震蛋放進Ｘ陰部。2005年，被告要求Ｘ觀看色情影片，要Ｘ跟隨女演員為他口交，其後更要求與Ｘ在床上玩「拮雞雞」遊戲，把陽具插入Ｘ陰道。到Ｘ長大至6歲時，被告為她洗澡，期間曾把震蛋放進Ｘ陰部。

到7歲時，Ｘ一家來港定居，被告同樣跟隨他們搬到香港居住。Ｘ指她每周六會到被告家，每次被告都會非禮或強姦她。包括伸手入Ｘ校裙及內褲，指插Ｘ陰部，被告亦曾再要求玩「拮雞雞」遊戲。至2022年，Ｘ向生父揭露她遭被告性侵的事件。被告被捕後承認他曾非禮Ｘ。案件編號：HCCC 8/2024