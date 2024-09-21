上月通脹維持2.5% 衣履耐用品指數跌

【本報訊】上月通脹有緩和之勢，政府統計處昨日公布8月份綜合消費物價指數按年上升2.5%，與7月的升幅相同，市場一度預測為2.6%。剔除政府一次性紓困措施影響，基本通脹率為1.2%，亦與7月的相應升幅相同。政府發言人表示，展望將來通脹在短期內應會維持輕微，儘管地緣政治緊張局勢或會帶來不確定性，外圍價格壓力大致上應會進一步放緩。

食住行錄升幅 政府表示，上月的基本消費物價通脹仍處於輕微水平，外出用膳及外賣的價格錄得上升，但升幅放緩，基本食品價格進一步微升。能源相關項目的價格則下跌。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在上月錄得按年升幅的類別，包括煙酒升20.8%、電力、燃氣及水上升4.8%、住屋上升3.3%、交通上升2.8%、外出用膳及外賣上升2.4%、雜項服務上升2.2%、雜項物品上升0.9%，以及基本食品上升0.8%。另一方面，綜合消費物價指數在上月錄得按年跌幅的類別為衣履下跌1.8%，以及耐用物品下跌0.9%。

其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年8月止的三個月的平均每月升幅為0.6%，與截至今年7月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.2%。