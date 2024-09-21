Coldplay打頭陣 啟德體育園交通惹憂慮

【本報訊】英國樂隊Coldplay將於明年4月於香港啟德體育園舉行3場演唱會。有議員昨表示，Coldplay訪港有助香港「演唱會經濟」，但擔心港鐵屯馬綫不足分流，建議政府提供付費旅遊巴分流，以及在九龍城碼頭新增航線。

議員楊永杰在電台節目表示，本港過去缺乏大型場地，今次是推動演唱會盛事的里程碑，認為能起參考作用，如果今次Coldplay演唱會各方面做得好，觀眾亦踴躍的話，相信其他歌星亦會選擇香港作為巡迴演唱會的其中一站。

倡旅巴分流 「幫輕」屯馬綫 楊永杰建議當局做好交通配套，他認為現時依靠體育園附近的港鐵屯馬綫疏導人潮，未必足夠，建議安排付費旅遊巴接駁附近的紅磡站以連接東鐵綫，以至提供付費交通至關口等都可考慮。他又關注，旅客「不是睇完（演唱會）即刻走」，希望當局推動九龍城美食或附近的餐飲設施，若果令旅客留下消費，提振經濟外，亦可紓緩交通壓力。旅遊界議員姚柏良在同一節目表示，業界一直希望可以將不同盛事，包括演唱會或不同藝術文化演出等，結合旅遊行程以至深度遊。業界可考慮辦套票，並提供餐飲服務連同其他景點門票等。