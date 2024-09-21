10‧1煙花匯演前奏 無人機拼砌「大熊貓」

【本報訊】下月1日晚上9時，維多利亞港上空將呈獻歷時23分鐘的煙花匯演，今次匯演共分8幕，發放共31,888枚煙花。煙花匯演前，更會首次加入無人機表演，600架無人機將在空中拼砌出大熊貓等圖案。主辦單位透露，活動整體預算至少1,800萬元。

匯演分8幕 歷時23分鐘 煙花匯演主題為「盛世煙花耀中華」，其中第6幕主題為「喜迎國寶熊貓」，屆時將發放大熊貓喜歡的食物圖案，包括「綠色竹葉」、「綠波」等煙花，表達對港產大熊貓及內地贈港大熊貓的歡迎及喜悅。大會將動用3艘躉船及6艘小浮船，合共9個發放點。煙花脈絡將有900米寬、250米高。市民在尖沙咀、半山、中區、灣仔、銅鑼灣及紅磡繞道等多處地方，均可觀賞到煙花。

此外，在煙花匯演開始前，將會有無人機表演，600架無人機將由躉船出發，在空中拼砌出大熊貓及「75」圖案，全長約5分鐘。負責籌備工作的中華出入口商會副會長兼秘書長溫幸平表示，本港首次在10‧1煙花匯演加添無人機元素，希望可以為市民及旅客帶來連串新意，並為匯演增添更多歡樂及驚喜。

溫幸平