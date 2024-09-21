10‧1長假旅業籌劃 磨拳擦掌迎百萬客

食買玩優惠傾囊 景點延長開放 十一假期將至，政府跨部門昨日召開會議，討論應對假期人潮及管理等安排，3個執法部門會設立跨部門聯合指揮中心，監控各陸路邊境管制站的出入境人流，協調管制站及本地交通配套；運輸署的緊急事故交通協調中心會24小時運作；海關昨已派員到遊客區巡查，宣傳打擊不良營商及誠信待客等訊息。賓館業者透露，十一期間房間預訂率已經達到八成，十一假期料有超過百萬旅客訪港，且假期中南下香港的高鐵票開放售票幾日已有約三成爆滿，看好十一假期人潮。

去年內地十一假期、即9月29日至10月6日期間，內地訪港客約有110萬人次，平均每日有約14萬人次訪港，當局暫沒公布今年的最新預測，但本地3,000間食肆及商戶推出不少食、買、玩優惠，部分品牌酒店接獲的預訂已比去年多，不少業界亦看好十一市道。

通關協調 港與內地緊密聯繫 政府跨部門昨日開會，文化體育及旅遊局牽頭，與會部門及機構超過10個，相關部門決定在各口岸加強人手和協調運輸及通關服務，包括加強人流管理、加密交通班次等安排。如有需要，會因應當時情況，安排公共交通工具利用將在新深路設立的指定專用行車線前往落馬洲／皇崗口岸。相關部門又會監控各陸路邊境管制站的情況，與內地相關機構保持緊密聯繫，適時採取應變措施。

海關人員昨已出動到遊客區提醒商戶須遵守《商品說明條例》。海關強調，高度關注不良營商手法誤導旅客購物，該部門亦設有「快速行動隊」，專責及優先處理短期留港旅客的緊急投訴。

酒店業界指訂房率已達8成 香港旅遊促進會總幹事崔定邦則稱，旗下酒店十一期間預定情況已經達到八成，現時距離十一假期仍有一段時間，遊客往往是先訂到車票才會再找酒店，後續應該還會持續有遊客預訂酒店。他觀察到今年十一期間高鐵票售賣情況很好，現時南下香港的高鐵票已有約三成爆滿。他對十一市道感到樂觀，稱不一定要樣樣都很火爆，但假期酒店房價已見輕微上漲，認為維持平穩且合理的價格已恰當。

另外，西九管理局會與當局協調，博物館於10月2日至7日延長開放時間，由早上10時開放至晚上8時，期望旅客除參觀外，亦帶動消費。