以北以西擬建停泊設施排水口 曾咀垃圾焚化爐 配套範圍公告

【本報訊】新界西及新界東北堆填區即將飽和，當局正加快在屯門曾咀興建第二座垃圾焚化設施，預計落成後每日可處理6,000公噸廢物。相關工程及受影響範圍昨日刊憲，工程預計於2026年展開，需時約4至5年完成。

海路直接運送固體廢物

政府計劃的垃圾焚化設施為綜合廢物管理設施第二期（I‧PARK2），選址是屯門曾咀中部煤灰湖，規模將較石鼓洲的I‧PARK1倍增。政府擬於曾咀以北及以西的前濱及海床及其上建造停泊設施及海水排水口，包括現有海堤的改動工程和沖刷防護工程。位於曾咀以北及以西約4.41公頃的前濱及海床將受工程影響，相關工程預計約1.81公頃的海面範圍會被覆蓋，擬議海水排水口和相關喉管工程則旨在配合I‧PARK2供冷系統的運作。