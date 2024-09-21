設濕地公園彌補生態價值 團體：環評忽略對生物干擾

【本報訊】新田科技城環評報告面對司法覆核挑戰，當局仍然核准計劃大綱草圖，並展開招標。環評報告中受關注的一點是生態被破壞便難修復，政府打算設「三寶樹濕地保育公園」及300米闊的「雀鳥飛行廊道」補足該區生態價值，對此議員及團體各有看法。

議員指助提升生物多樣性 議員劉國勳支持政府計劃建設「三寶樹濕地保育公園」，指過往規劃的「濕地」沒有實際生態功能、亦沒其他措施，今次在北部都會區計劃中設立公園，可確保其質素和資源可造就生物多樣性。而且，有一個整體化的公園，有助加強，甚至提升生物多樣性，是保育和發展並進。

不過，本土研究社成員陳劍青則指，當局環評只計算受影響濕地的「生態值」，只在數值上補足生態。他舉例，環評忽略對生物的干擾、對新田的特別偏好、對生境和食物有獨特要求的物種，例如歐亞水獺、蜻蜓、兩棲類及爬行動物等，指出「生態值」數字相等不等於補足生態。