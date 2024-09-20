打響啟德頭炮 杜絕甩轆亂象

耗資逾300億元興建、延至明年第一季啟用的啟德體育園，迎來了英國天團Coldplay開騷的好消息。該樂隊宣布，明年展開亞洲巡迴演唱，4月初將來港舉行3場演唱會。消息沸沸揚揚，港府大表歡迎，各界亦出謀獻策，冀藉着天團威名搞旺演唱會經濟，為本港低迷的旅遊及消費市道注入強心針。出發點無疑很好，但香港是否有福消受，還看港府能否做好配套，杜絕甩轆。

早前美國樂壇天后Taylor Swift舉行世界巡迴演唱會，亞洲區有東京和新加坡雀屏中選，恨得香港牙癢癢。當時外界就質疑，港府爭取國際巨星開騷不力，盛事經濟徒具虛名。其實，香港欠缺國際級表演場地也是硬傷之一，紅館雖然是本地歌星趨之若鶩的演唱會殿堂，但畢竟「年事已高」，座位數量僅為兩萬，難與東京巨蛋逾5萬座位相提並論。惟啟德體育園開幕後便會有質和量的轉變，同樣能容納5萬人，達到國際一級水平。

有了「硬件」，也終於獲得國際知名樂隊垂青，剩下來最關鍵之處，就是必須做好配套設施等各項「軟件」，不容再有「一遇盛事即甩轆」的糗事發生。這樣說絕非無的放矢，現屆政府言必稱打造盛事經濟，煞有介事謂全年推出逾200項盛事，幾乎隔日就有一項，但檢點下來，不是濫竽充數，就是錯漏百出。最經典莫如球王美斯之亂，他來港後拒絕落場踢波，就連公開向球迷打個招呼也不肯，港府花費巨額公帑贊助，結果不僅打水漂，香港淪為「水魚之都」才是最醜不可言。其後盛事甩轆依然未見改善，6月在西九文化區舉行的音樂節，又因為入場及散場安排失當，消費者在風雨下苦候多句鐘而怨聲載道，內地旅客甚至直斥是「割韭菜」。

由球賽到音樂節，主辦方無一不是應對失當，港府花錢做宣傳卻物非所值，要是啟德體育園重複犯錯，頭炮打不響，絕對茲事體大，勢必再次打擊港府威信，也影響日後吸客的能力與信心。啟德郵輪碼頭便是前車之鑑，落成至今皆冷冷清清，去年甚至發生郵輪旅客冇車搭鬧劇，再次說明這個啟用逾10年的十大基建之一，連最基本的交通配套也做不好。

想當初，港府擺出雄心壯志狀，將啟德定位為香港第二個核心商業區（CBD2），又是起豪宅，又是建輕軌，結果不是走數，就是要豪宅業主「硬食」與簡約公屋為鄰，整個計劃荒腔走板，變質變味。該區至今交通配套仍未完善，港鐵站距離啟德跑道區頗為遙遠，一旦啟德體育園啟用，5萬人前來睇演唱會卻欠缺交通疏散，觀眾冇車搭、排隊等車逼爆九龍東一幕，勢必再次淪為國際笑話。

誠然，演唱會經濟收益龐大，以Taylor Swift在英國開唱為例，有統計指出，每名粉絲的消費額高達997英鎊，折合近萬港元。除了演唱會門票收益，還有周邊產品、酒店住宿、餐飲等開支，收入非常可觀。明乎此，港府以至商界必須及早做好準備，趁Coldplay來港盡情吸客，真正擦亮香港旅遊之都、盛事之都的招牌。