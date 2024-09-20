龍七公：把握熊貓機遇 全民參與喜悅

海洋公園大熊貓「盈盈」、「樂樂」誕下的龍鳳胎日前「滿月」，園方在過去一個月不時在社交網站分享一對熊貓BB的生活照和短片，讓市民一同見證「家姐」與「細佬」的「暴風式成長」，由初生時光脫脫一身粉紅色，逐漸變成黑白色、毛茸茸的迷你大熊貓模樣，為香港增添了喜悅。另外，由國家送贈的一對大熊貓亦將於本月抵港，經檢疫和適應後，預計年底可與市民見面，令本港的大熊貓數目一下子增加兩倍，十分熱鬧。

有商界人士稱，香港應把握機遇推動「熊貓經濟」，將新增4隻大熊貓帶來的效益和商機，由海洋公園輻射到各行各業，包括旅遊、零售、餐飲、文化藝術及創意產業等。筆者認為首要是延續市民對一對熊貓BB出生帶來的喜悅，感覺自己亦有份參與其成長，喜樂與共，彼此都是香港大家庭的一分子。

大家都理解熊貓BB需要悉心照料和充分休息，預計明年初才能親身與遊人見面，園方應繼續運用各類新媒體與新科技，以維繫、加強牠們與外界的互動。除了短片和硬照，還可包括卡通動畫創作，以至AI（人工智能）及VR（虛擬實境）等技術。

舉辦公開命名比賽 舉辦公開命名比賽，有助提升市民對4隻新生及新來港大熊貓的參與感和歸屬感，甚至可分開兩次進行。作為建測規園界代表，筆者建議將來為4位新成員增建或改建的熊貓館及相關設施，也可考慮舉行某種形式的建築或概念設計比賽，讓不同界別人士發揮創意。

不少遊人抱怨現時到海洋公園探訪大熊貓，往往要花大量時間站着排隊，輪到自己時只能隔着玻璃觀看，若碰巧大熊貓正在休息，更令人大失所望。新熊貓館應通過善用科技及在設計多花思考，讓遊人在輪候期間也可參與不同活動，例如與虛擬的熊貓互動及了解相關保育知識，增加「打卡」位，通過螢幕實時了解大熊貓的最新情況等。如有需要繼續以玻璃分隔，也可在玻璃面增加一些互動資訊，以全面提升遊人的體驗。

與香港迪士尼比較，海洋公園在紀念品銷售、餐飲、酒店及特許權收入方面仍有改進空間，4隻新熊貓可帶來契機，關鍵是將創意、商品化與市場化有機結合，有效宣傳，簡單如竹筍形、BB熊貓形的冰條雪糕也可能大賣。園方應與不同企業和機構加強合作，善用市場力量與各方人才，將大熊貓的經濟效益和喜悅推展至全港，不一定要將消費者吸引到園內參觀才算成功。

此外，筆者一向關注海洋公園的財政情況，政府與立法會近年先後撥款（包括重組債務）合共過百億元公帑，用作支持公園營運和推行改革。因應疫情衝擊、市民消費和旅遊模式轉變，還有今次千載難逢的大熊貓契機，園方表示將大幅修改原定的改革方案。希望當局與園方會適時交代新的發展方向和財務計劃，而不是將4隻新熊貓當作要求增加資助的藉口，錯過牠們帶來的機遇。