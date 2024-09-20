笑看天下：傳呼機殺人認真離奇

現實確比科幻小說、電影更離奇！以色列與黎巴嫩邊境局勢不斷升溫之際，黎巴嫩真主黨成員常用的傳呼機周二突然發生大規模爆炸，導致十多人死近4,000人受傷。據悉，傷亡人數陸續增加，真主黨指以色列係幕後黑手，誓言報復。黎巴嫩傳媒報道，貝魯特南部市郊，以及黎巴嫩南部和東部數個地區，都發生對講機連環爆炸事件。

香港傳呼業自上世紀70年代開始，80年代係全盛時期。隨着90年代手機普及，傳呼業開始沒落，據香港通訊事務管理局數據，香港目前仍有一間公司提供傳呼服務，截至今年5月，共有1,957名使用者。老朽年輕時用過傳呼機，通常留言Call台交代公事；80年代老朽在報館當副刊編輯，經常要留言懇切提醒某些大牌作家準時交稿，偶爾亦留言溫馨提示情人到某約定餐廳食晚飯；當年嘅傳呼機都真係幫到手，哪會料到如此尋常的日常通訊用品，竟可以加入爆炸裝置用來報復仇敵！

今趟黎巴嫩大量傳呼機爆炸原因眾說紛紜，其中一說，是以色列情報機構摩薩德於數月前，在真主黨訂購的5,000部傳呼機的電路板內安裝爆炸物，一般掃描設備難以發現爆炸物，一旦接收指定代碼便可引爆。當收到編碼訊息時，有3,000部傳呼機發生爆炸。傳呼機內藏3克爆炸物，但真主黨數月以來一直毫無發現。

去年10月與以色列的衝突升級後，黎巴嫩真主黨就承認其通訊網絡存在漏洞，領袖納斯魯拉於今年2月呼籲成員停止使用智能手機，稱以色列或會利用智能手機監視或定位，認為改用低技術嘅傳呼機等通訊設備，可避免遭以色列追蹤位置，減低被殺機會，誰知反而釀成傳呼機連環爆炸事件！供應鏈錯綜複雜，防不勝防，經此一役，中東局勢更難平和。