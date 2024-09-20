撥亂反正：Call機殺人 無限可能

以色列真的瘋了！數以千計主要由黎巴嫩真主黨成員使用的傳呼機，本周二幾乎同步發生爆炸。相隔不足一日又輪到對講機發生連環爆炸，明顯是預判發生傳呼機爆炸後，部分真主黨成員會改用對講機溝通，而故意造成第二波傷害，希望將對方徹底殲滅。兩波爆炸至少造成30多人死亡逾4,000人受傷，死者包括無辜小童，傷者包括伊朗駐黎巴嫩大使及其他外國人。

據報發生爆炸的傳呼機為台灣品牌，但該公司聲稱授權了一家匈牙利公司生產。暫時未知是生產時已裝入炸藥和遙控引爆裝置，還是被人中途掉包加裝，也不清楚是如何避過重重安檢運抵黎巴嫩。但其實也毋須大費周章調查，因為你知，我知，大家都知道這是以色列情報機關摩薩德所為。

摩薩德一向精通高新資訊科技，包括各種黑客入侵及追蹤、竊聽手機技術（卻未能偵測到哈馬斯突襲）。真主黨成員正是為了防範被竊聽而盡量不用手機，改用在許多地方已停用的傳呼機及對講機溝通。摩薩德正是看上了這一點，精心策劃了這次以為只會在科幻特工電影中出現的連環爆炸恐襲，將傳統的汽車及人肉炸彈、新興的聰明導彈或無人機攻擊都全部比下去。

今次Call機殺人事件勢必引起全球恐慌，不僅是擔心中東局勢會進一步惡化（現在已經很惡劣），而是令世人驚覺，原來這麼小型、隨身並且從自由市場上真金白銀買來的電子產品，也能變成時刻被敵人操控的致命武器，對往後全球的物流運輸、航空安檢和資訊科技產業都會造成衝擊。難怪美國會對中國的科技產品有這麼大戒心，包括擔心一旦中美開戰時，中國政府可操控在美國的中國製智能電動車四處撞人，看來美國一早已知道以方的計劃。