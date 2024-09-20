自成一家：黎巴嫩受襲的啟示

黎巴嫩接連發生傳呼機爆炸事件，死傷無數。由於一般的黎巴嫩民眾不會使用傳呼機，這次襲擊基本上可以確定是以色列有計劃的精心部署，目標對象為黎巴嫩真主黨。

目前這批傳呼機的來源已經查明，是真主黨幾個月前採購自台灣生產商，但該公司澄清傳呼機並非在台灣製造，而是由一家歐洲代理商生產。換言之，以色列方面有可能在傳呼機出廠前，就和這家代理商合作在裏面安裝微型炸彈。這種襲擊手法令人驚覺原來通訊設備在安全方面存在嚴重疏漏，隨時被有心人用來暗殺敵人。果不其然，黎巴嫩之後又發生多起對講機爆炸事件。

中國和中東相隔十萬八千里，但事件對北京仍有很大啟發。眾所周知，中國是手機使用大國，幾乎人人都有手機。蘋果、三星等智能手機皆來自海外，在和平年代相安無事，惟一旦大國之間撕破臉走向戰爭，這些手機會不會成為遠程炸彈被引爆？這或許是一個大膽假設，當局卻有必要評估是否存在類似的安全風險，以及研究如何預防此類襲擊。

美國臉書母公司Meta日前宣布禁止數家俄羅斯官方媒體使用旗下應用平台，意味着在臉書擁有數以百萬計粉絲的俄媒一下子就失去影響力。近年中國為了講好中國故事，在西方社交媒體平台投放大量資源。黎巴嫩通訊設備爆炸事件提醒我們，任何事情都有可能發生。北京要認真考慮應不應該把雞蛋全都放在一個籃子裏。

說回香港，近年政府積極開展國家安全教育，致力提高市民的國家安全意識，建制派陣營人士紛紛落力配合，可是有些人名片上的私人電子郵箱卻是使用西方電郵服務商，等於讓西方政府有機可乘。看來愛國陣營的底線思維仍有待提高。