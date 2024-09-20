冰鑑春秋：全推給認知作戰就對了

台灣品牌「金阿波羅」傳呼機成為黎巴嫩爆炸案的主角，民進黨政府的反應卻令人搖頭，先是經濟部居然連與廠商聯繫都沒有，就承認是台灣出口的產品，而在外國媒體紛紛質疑台灣在這起事件中扮演的角色之際，綠營應對的方式，居然歸咎這又是大陸的認知作戰！

綠營媒體引用所謂「國安人士」的說法，聲稱所有指控台灣可能涉及爆炸案的說法，都來自於特定的境外帳號，故意用影射連結的手法，企圖栽贓台灣協助以色列對真主黨的攻擊。綠營媒體還找出這些特定帳號，指發文帳號不是有明顯的大陸意識形態，就是有IP位置不斷移動的特點，認為這就是網軍操作的鐵證。但事實是幾乎所有國外知名媒體，都大篇幅報道了爆炸的傳呼機來自台灣，也質疑傳呼機的製造過程，甚至有外國網紅搜尋出過去蔡英文多次力挺以色列的談話，懷疑台灣是否也參與其中？而對於這些明顯不可能是大陸網軍的發言，綠營媒體當然就視而不見了。

其實對台灣來說，這種可能涉及安全風險的事件，相關單位在第一時間就應深入了解，找出真相，並針對可能發生的問題研擬有效對策。然而，民進黨政府對產品到底在哪裏製造生產完全搞不清楚，對廠商在事件中扮演的角色也一無所知，甚至不同政府單位對外發言並不一致，完全暴露出對國際事件應變的生疏！若台灣真的因此事件遭受波及，真難想像民進黨會有怎樣荒腔走板的演出。

將整個事件推給大陸的認知作戰，並沒有辦法改善國際社會對台灣的疑慮，最好的作法是趕快找出並公布傳呼機的確實生產流程與地點，並且嚴正譴責任何類型的恐怖攻擊行動，才能釐清真正的責任歸屬，保障台灣的安全。