龍吟虎嘯：說不定哪天他倆遭殃

美國的特朗普差點兒又捱槍子兒。7月13日特朗普遇刺未遂時，就有人放風預測11月大選前，他還會遭到刺殺。特朗普「仇口」不少，是個惹「殺」尤物，果然，日前又來一單。雖然這單一槍都沒有放響，槍手就被特警先發制人射擊嚇跑，但特朗普也被嚇得不輕，不知道還會有多少「仇家」陸續有來，不知道還會有多少支槍在屋頂上、草叢裏、人群中、牆後面、汽車裏……默默地指向自己；對了，還有無人機，還有各種高科技的爆炸裝置，也有可能是傳統的落藥、飛刀、劍刺、毒針，總之防不勝防。未來幾十天，特朗普還處在殺機四伏、險象環生之中。

在美國，總統及政治大人物被暗殺並不奇怪，不少人甚至當看戲。今次暗殺事件發生後，有人在社交平台「X」發文質疑「他們為甚麼要暗殺特朗普？」美國富豪馬斯克回覆指「而且，沒有人試圖暗殺拜登、賀錦麗」，並加了一個思考狀的表情符號，頗有「單單暗殺特朗普」似乎還不夠的意味，頗有對沒人「暗殺拜登、賀錦麗」若有憾焉似的。

當然，馬斯克的輕佻，引起部分網民不滿，馬斯克只好刪掉貼文，辯稱自己不過是開玩笑。他說：「好吧，我得到的一個教訓是，僅僅因為我說的話，讓一群人笑了，並不意味它會像X的貼文一樣那麼好笑。事實證明，如果人們不了解貼文背景，單看純文本，笑話就沒有那麼好笑了。」馬斯克自始至終都覺得「沒有人試圖暗殺拜登、賀錦麗」是件奇怪的事情，對此他要「思考」，結果又被網民罵，於是只好苦笑，說「玩笑」。

特朗普對此門兒清，他把自己遭暗殺歸罪於「民主黨總統候選人賀錦麗與現任總統拜登的煽動性言語」。按照特朗普的說法和邏輯，如果有一天賀錦麗、拜登遭到暗殺，那就是他「煽動」所致。事實上，特朗普「煽動性言語」的本領比賀錦麗、拜登都厲害，而特朗普的粉絲仇恨賀錦麗、拜登的程度一定很深，說不定哪天他倆就會遭殃。