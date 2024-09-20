中秋假期打擊違駕 拘11人包括毒男女

【本報訊】中秋節假間（17至18日），執法部門在西九龍區進行執法行動，打擊「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝行動」等罪行，期間利用隱形戰車在區內快速公路巡邏，包括大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等，重點打擊非法賽車及超速活動。

行動中，執法部門拘捕8男3女本地人（28至50歲），當中一名男子涉嫌「販運危險藥物」、一名女子涉嫌「管有危險藥物」、兩名男子及一名女子涉嫌「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「容許他人停牌期間駕駛」，其餘5名男子及一名女子涉嫌「酒後駕駛」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於10月中旬向執法部門報到。

截8輛改裝車 123車超速 此外，警員截獲8輛懷疑曾非法改裝或不符合法例規定的私家車，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑改裝「死氣喉」、車尾定風翼凸出車身、改裝軚盤及擋風玻璃破裂等。有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。另外，警員亦向3輛車發出欠妥車輛報告。

行動期間，警員於西九龍區內多個地點設數碼雷達偵測，共偵察到123輛車輛涉及超速行駛，稍後將會向有關司機發出傳票。