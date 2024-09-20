歷來最大走私鉑金北上被破 檢值1000萬元貨

貨車電池箱鎖頭螺絲重重緊鎖 鉑金價格近月不斷飆升，不法分子見有利可圖，利用貨車走私鉑金返內地賺取豐厚利潤。上周五（13日），海關人員在文錦渡管制站，截查一輛出境的空載貨車，察覺其電池箱被鎖頭及螺絲重重鎖着，打開檢查後揭發內藏一批市值約1,000萬的走私鉑金，遂當場拘捕一名中年男司機。這是海關偵破歷來最大宗的走私鉑金案，將繼續追查該批鉑金的來源、有否集團操控及涉及洗黑錢等，不排除有更多人被捕。

因應貴價金屬價格在上個月不停上漲，海關不排除有走私分子鋌而走險，偷運貴價金屬到內地變賣賺取差價，文錦渡管制站關員，在透過風險評估及情報分析後進行反走私行動，於上周五截查一輛報稱空載的出境貨車，從表面看該車與其他一般空載貨車無異，惟在擺放電池位置，卻有不尋常使用過的痕迹，且以鎖頭及螺絲重重鎖着，情況引起關員懷疑。

中年司機准保候查 因此，關員針對有關情況作深入檢查，並以工具打開鎖着電池箱的鐵網，發現該電池箱不尋常地被膠蓋和鐵枝鎖着，遂再以工具把其逐一打開，結果在兩組電池中間一狹窄位置，檢獲8塊、重約41公斤鉑金，市值約1,000萬元，並拘捕48歲貨車司機，他其後獲准保釋候查。這是海關偵破歷來最大宗的走私鉑金案。

海關表示，在此案中，可見不法分子希望藉着把一些走私物品收藏於車輛非常隱蔽的地方，以逃避海關人員的偵查。但無論收藏的手法如何複雜，收藏地方如何隱蔽，海關絕對有能力偵查走私活動及走私物品。

鉑金的用途相當廣泛，包括製造首飾、工業用途或作投資保值等，海關亦留意到近日貴金屬價格不斷上升，尤其是鉑金，因此不排除走私分子把鉑金走私至內地以滿足投資需求。海關會繼續深入調查鉑金來源、貨物擁有人，當中是否涉及洗黑錢或集團操控等，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。海關將繼續透過情報分析及風險管理，致力打擊任何類型的走私活動。