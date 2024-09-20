董之英遲報學界甲足賽 校長致歉求酌情

指前體育主任交接不合作 認行政過失 有學界足球班霸之稱的仁濟醫院董之英紀念中學，連續18年於沙田及西貢區甲組足球賽中奪得冠軍，6次在全港學界精英足球比賽奪魁，但由於校方教職員的疏忽，導致所有學界甲組比賽均無報名，學界足球賽事截止日後才提交參賽申請表格，最終被香港學界體育聯會沙田及西貢區中學分會拒絕接納報名。校方昨舉行「足球學生及家長心聲分享會」交代事情，承認校方行政事務出現過失，希望賽事主辦方學體會可獲酌情處理。

校監黃偉健及校長黃攸杰在分享會上鞠躬致歉，黃攸杰承認今次的行政失誤是學校的責任，他與校方責無旁貸，指學校犯錯不應懲罰學生，並希望學體會可獲酌情處理，言語間曾多次落淚，並指願為事件負上責任，如辦學團體要求問責亦願引咎辭職。黃攸杰指出，事件源於保有報名系統密碼的上一任體育科主任，在離職交接及報名的過程當中都不合作，該老師在上學年收到教育局的警告信後自行辭職，離職前未有為學校報名參加賽事。

學界班霸面臨缺席精英賽2年 現任體育科主任林老師指，曾多次向該前任教師查詢系統密碼時，對方均表示「唔見咗密碼」，又拒絕透露報名截止日期等資訊，僅稱「報名冇咁快截止」。林老師直至9月開學時正式上任獲得登入權限時，才知悉報名限期已過，就算即時作出補救遞交申請亦已太遲。

黃攸杰續稱，如本屆缺席球隊要從甲組第二組別比賽開始重新打上甲組第一組別，等於要求該校足球隊學生被禁參加全港學界精英足球比賽兩年，其中有23名中六生今年已是最後一屆參與賽事，他們被迫經歷此等痛苦與失望亦實在令人痛心。他又表示，足球隊學生在得悉消息後均感失望及沮喪，更有不少學生要見社工，精神狀況令人擔憂。黃攸杰稱今日出席與學體會中學理事會的上訴會議，期望主辦單位可酌情處理參賽申請，建議可以罰錢、扣分等方式處理，惟求不要讓學生辛苦訓練變得毫無意義。

校董盼學體會罰校方而非學生 黃偉健則認為，不少賽事報名都會有寬限期，但學體會卻不設相關措施，對此感到遺憾。校董黃子文亦稱，足球的精英賽事中會有港隊，甚至其他本地或海外球會的總監觀賽，如得到賞識會是一個發展的機會，惟今次因學校失職，很大機會令學校球隊學生在中學生涯中留下遺憾，希望不要因學校的過失而耽誤學生前途，強調今次是請求而非抗辯，希望學體會懲罰學校、校長、校監，而非學生。