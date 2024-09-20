愉景灣高球車自燃 燒剩支架

【本報訊】昨日上午近9時，愉景灣愉景灣道5號康慧台康寧閣對開，一輛高爾夫球車突然冒煙起火，多名住戶見狀，慌忙報案求助。消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，惟涉事高爾夫球車車頂已燒剩支架，車身亦嚴重焚毀，起火原因有待調查。事件中幸無人受傷，亦毋須疏散。

中環快餐店起火 嚇煞外籍客 此外，昨日凌晨約1時半，中環閣麟街45號一間快餐店，有職員以炸爐烹煮食物時，懷疑油煙槽突然搶火引致火警，現場兩男女職員見狀，隨即逃生並報案求助，店內瞬間已火光熊熊。消防接報趕至，迅速拖喉灌救，未幾把火勢撲熄。事件中無人受傷，亦毋須疏散，起火原因有待調查。據悉，事發時快餐店數名外籍客人當時逃入相鄰一間酒吧，其中有人驚呼「Burning（燃燒）」、「Oh my god（我的天啊）」，亦有人淡定在酒吧內觀望事態發展。

另外，前日晚上10時許，旺角黑布街96至102號威發大廈一單位突然起火冒煙，街坊見狀慌忙報案求助。消防趕至破門入屋，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲滅。火警期間，10多名住戶自行或由消防協助疏散到地下暫避。有女住戶以毛巾掩鼻，防止濃煙嗆鼻不適，另有長者需由親友攙扶，事件中幸無人受傷。據悉，事發時涉事單位無人，火警原因有待調查。