三跑地盤工猝逝 遺獨子中風妻

【本報訊】昨日上午11時許，一名中年男工人，在赤鱲角香港國際機場三跑地盤工作期間，懷疑突然不適暈倒。救護員接報趕至，發現事主已沒有呼吸，遂以自動心外壓機替其急救，飛行服務隊直升機把事主吊起後急送東區醫院搶救，惜最後證實不治。死者的兒子和胞弟接獲通知後到醫院了解。

家庭頓失經濟支柱 死者蔡聰明（52歲），與妻子、獨子及一名親戚，在觀塘租用單位同住。據其兒子表示，父親一直從事地盤工作。據他了解，昨早父親在工作時感不適，突然嘔吐，未幾陷入昏迷。

蔡子又稱，母親任職文員，他剛於都會大學畢業，現於貨倉工作，約半個月前母親輕微中風行路不便，現於將軍澳靈實醫院療養。母親驚悉噩耗堅持請假出院見丈夫最後一面，又因情緒激動致血壓上升，現時已返回醫院。蔡子坦言自己收入不多，母親又中風，父親是家庭經濟支柱，下周他會與聘用父親的公司商討恩恤賠償等問題。

另外有工友指出，平日沒有察覺蔡有健康問題，他於昨日早上約9時開工，主要負責拆板等地面工作，事發時正烈日當空，不排除他中暑暈倒出事。有工友當時替他「撳人中」紓緩不適，惜當時其呼吸脈搏已相當微弱。

死者 蔡聰明