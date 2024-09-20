東呼即應：商場玻璃門冷縮熱脹 一推即爆遊客周身傷

東呼即應專訪大狀 教路可循民事索償 早前有內地旅客在社交網站稱，進入紅磡一間商場推開玻璃門時，玻璃突然碎裂一地，以致手腳傷痕纍纍，形容自己「經歷生死一刻。」《東呼即應》探討事件，有專家解釋，事件或因商場冷氣與室外溫差大，導致冷縮熱脹而自爆。有執業大律師表示，如果商場玻璃門本身有問題，市民推門受傷可以經民事索償。

除了紅磡某商場爆玻璃門事件，原來港九新界多處大型商場近年來，都曾發生多宗爆玻璃門事故。理大機械工程學系退休工程師盧覺強表示，原來商場玻璃門就算不推，也有機會「自爆」。他解釋，玻璃門自爆的原因是因為溫度相差太遠，冷縮熱脹的原理。譬如門框和玻璃安裝得不好，當距離位太小，玻璃膨脹時不夠空間擴張，玻璃便會「谷爆」。如果商場開大冷氣，而室外溫度卻很高，當溫度相差太遠時，玻璃亦會產生拉力將自己「扯爆」。

邊角位最脆弱 用腳開門高危 不少市民在疫情期間，習慣用腳開門避免用手接觸門柄等公用物品，這個習慣或會導致爆玻璃。盧解釋，用腳開門多半是頂門邊，門邊角位是玻璃最脆弱的位置，亦會增加爆裂風險。

至於玻璃門爆裂後，推門者是否要負法律責任，執業大律師龔靜儀表示，如果該玻璃門本身就有問題，只是碰巧事主推門不幸遇上玻璃爆裂，甚至有機會令他受傷，這就沒可能要事主負責。事主在事件中沒過錯，當然事主有權向商場作民事索償追討。但如果玻璃門沒問題，本身很穩妥，而事主用了不恰當力度，例如過度大力推門或用重物擊門令玻璃門爆裂，當然很大機會是事主責任，商場可向事主追討玻璃門毀壞的損失。龔續稱，如果事主因粗暴撞擊玻璃門而導致有損壞，便有機會干犯刑事毀壞罪，最高罰則可以判處10年監禁。當發生事件時，責任是由商場或事主承擔，最終要看個別個案的證據來定斷。如果現場有閉路電視，可重看相關片段及讓專業人員檢查玻璃門，有助了解事故起因。

憂浴室玻璃碎裂 可加防爆膜 玻璃門無故爆裂其實不只在商場發生，就算在家中常見的浴室玻璃門都一樣可以「自爆」。裝修學院校長Simon指玻璃一般會分「清玻璃」和「強化玻璃」，清玻璃因為爆裂時會𠝹手，故浴室門多半用強化玻璃。強化玻璃中有一種物料硫化鎳，它有一個很低機率造成玻璃自爆。至於防爆小貼士，Simon建議訂購時可要求在玻璃門內部加防爆膜，因為即使是強化玻璃，碎裂時會像積木般整面碎掉。而防爆膜一定要加在內部，如果玻璃在沖涼時爆裂，碎片有機會飛入眼睛，情況十分危險。