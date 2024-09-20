關注組促設內地港人選民登記冊

【本報訊】香港及內地人員往來愈趨頻繁，在內地長期工作、居住、學習及經常頻密往返的港人約有30萬人。內地港人投票便利關注組提交施政報告建議書，促請建立特定類別的「內地港人選民」登記冊，容許他們在電子選舉平台投票、郵寄選票，甚至在選舉日前預先投票。

倡9城市試行 雙證件核實 關注組建議首階段先在內地港人較多的目標城市試行，包括北京、上海和大灣區9個內地城市提供投票便利措施，在目標城市及其周邊地區的內地港人在指定電子平台先註冊登記成為「內地港人選民」；及可先分階段在某幾類特定內地港人群體試行，例如在內地工作的香港公務員、香港學生等。另外，上述目標城市的香港駐當地辦事處可以接受已登記為選民的內地港人，親身去辦事處核實登記為「內地港人選民」，以香港身份證加上回鄉證核實身份。

至於如何認證內地港人選民身份，關注組建議透過政府「智方便+」應用程式，人臉識別、指紋核實技術成熟，相信可盡量降低風險；至於兩地法律問題，認為香港要與內地進一步協商，相信可以解決。