南區街市結業潮 空置率近兩成

【本報訊】吉舖及結業潮影響本港，南區區議會昨日討論了區內空置舖位及非住宅設施的使用情況，區議員何沅蔚指南區多個街市和商場出現吉舖，根據當局提供南區街市檔位數字，區內食環署和房屋署的街市檔位總數是644個，當中吉舖114個，空置率17.7%，即每10間舖有1.5間是吉舖，情況不太理想。她建議當局推出短、中期措施，例如設短租或臨時租約給青年試業，或加設展銷位推動消費氣氛、刺激人流，長期則以香港仔街市為例，將G層和1、2樓的檔位重組整理並予以集中，然後騰出某樓層改作社區設施之用。

倡吉舖暫借非牟利團體用 另一區議員趙式浩指香港仔街市出現吉舖的同時，街市2樓亦有佔用位置的情況，他詢問署方可否讓非牟利團體或慈善機構暫時免費使用，以免地方被霸佔。議員陳榮恩形容物價是羊毛出自羊身上，詢問署方可否考慮調整公共街市的舖位租金和調整冷氣費。

食環署代表同意現有吉舖可供非牟利團體作社區聯繫之用，冀可增加街市特色和活力、吸引不同年齡層的客戶。至於公眾街市檔位空置情況，當中可能涉及有檔販沒有積極營業，屬於執管問題，署方會多加留意。有關調整租金和冷氣費等主張，則會向政策組反映。房署代表則指，若把設施分散在不同的吉舖，恐怕未能符合原意和目的。有關空置物業改作長者活動室的倡議，涉及改變物業用途，署方需探討工程的可行性，是否符合土地契約的限制等。