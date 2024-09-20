智蹤計劃擬發3000定位裝置 助尋走失老弱人士

【本報訊】全港認知障礙症患者失蹤人數由2020年的290人，增至2023年的444人，增幅高達約53%。東九龍總區的有特殊教育需要（SEN）的學生失蹤案亦從2022年的26宗升到2023年的42宗，增長達61.5%，而精神無行為能力人士（MIP）失蹤案也由2022年的69宗增至2023年的79宗，增長14%。防止長者及有特殊需要人士走失的智蹤計劃利用藍牙定位裝置，目標是在今年底前分發約3,000個裝置予有需要家庭。

夫敢同行 認障妻子變開朗 智蹤計劃受惠者丈夫陳觀明表示，太太3年前患上認知障礙症，有多次失蹤紀錄，很多時候一轉眼就會不知所終。由於擔心太太走失，陳會減少與太太外出，但太太會時常尋找機會獨自外出，安裝智蹤計劃裝置後才敢每日與太太外出做運動及散步，陳太變得開朗，亦沒有再自行離家。

供家人了解去向 安心外出 中華基督教會基順學校家教會主席林燕表示，患有唐氏綜合症的15歲兒子正在訪問前的早上獨立地練習到油麻地外展中心上課，由於有了定位裝置，她便可透過裝置得悉兒子位置，有信心讓兒子嘗試獨自前往。兒子不抗拒攜帶裝置，因為知道家人會放心自己可以獨自外出。

東華三院社會服務科區域主任（九龍東）王燕萍女士指出，東華三院轄下服務中心服務對象包括了認知障礙症老人及MIP，十分符合參加智蹤計劃，亦時常有走失的例子發生。中華基督教會基順學校副校長李蘭花表示，校內學生放學後走失時有發生，有參與計劃的家長反映裝置有助學生提升獨立生活技能，因為家長可以在手機上了解學生去向，放心讓學生自行上學，提升學生自信心。

計劃由2022至2023年間分發了500個裝置，至今年8月已分發了1,300個裝置。而智蹤聯盟將於本月28日正式成立，讓智蹤計劃的訊息及資源更加有效發放及傳播。