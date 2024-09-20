3巴士椅背寫煽動字句 29歲男入獄10個月

【本報訊】一名男子涉嫌在今年3月至4月期間，持續在不同的公共巴士乘客座位椅背上寫上「光時」及「香港獨立」等具煽動意圖的字句，國安處其後拘捕該男子，並控告其3項「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」，及兩項摧毀或損壞財產罪。被告昨於西九龍裁判法院承認當中的3項煽動罪，被總裁判官蘇惠德判囚10個月。

帶箱頭筆上車 作案後棄掉 29歲被告鍾文傑，辯方求情指被告沒有案底，案發時於銀行業工作。裁判官指被告是一而再再而三在公共交通工具寫上相關字句，又指被告是刻意選擇在上層後排位置寫上該些字句，因不易被職員發現但可令他人看見。裁判官又指從他帶箱頭筆上巴士並在犯案後棄掉，顯示非一時衝動，最終3罪共判監10個月。

案情指被告分別於今年3月23日、3月28日及4月26日登上3輛不同的巴士上層坐下，其後被發現他坐下的坐位附近之椅背分別被人寫上「光時」、「香港獨立」及「民族自強」等字句。就4月的事件，有執法人員在巴士上一直監視被告，並見到他用箱頭筆寫上該些字句，下車後將箱頭筆棄置。被告在被捕後稱是一時衝動，並要表達有自由去表達言論，有權利去反對政府。他知道會有人看到，但認為影響力只屬輕微。被告另被控兩項摧毀或損壞財產罪，則獲批准不提證供起訴。案件編號：WKCC 2786/2024