國泰客機臨飛起火 揭引擎油管破裂

【本報訊】國泰航空一架A350客機月初由本港起飛不足一分鐘後引擎起火，個多小時後緊急折返本港機場，事故涉及的引擎問題為該型號客機的全球首宗。民航意外調查機構昨日發表調查初步報告，披露起火引擎有燃油歧管軟管破裂，燃油可能因此洩漏，加上其他促成因素，或導致火勢蔓延至附近區域，若無及時發現並處理，可能升級為更嚴重火災。

A350型號 軟管出現明顯孔洞 報告指，客機為空中巴士A350-1041，於2019年製造，配備兩台勞斯萊斯Trent XWB-97渦輪風扇引擎。涉事CX383航班原定於本月2日由本港飛往蘇黎世，當時載有332名乘客及16名機組人員，於凌晨12時24分10秒起飛，約42秒後飛行員觀察到2號引擎出現火警警報並執行緊急程序，關閉該引擎及釋放滅火劑，相關警報於59秒後被清除。飛行員最初向本港空中交通管制人員通報了「MAYDAY」緊急情況，後降級為較次要的「PAN」緊急狀況，並與空管人員協調後啟動燃油排放程序，於同日凌晨1時40分29秒安全返回本港機場，機組人員及乘客均無受傷。

檢查發現航機的2號引擎內連接至第17號燃油噴嘴的次級燃油歧管，其軟管鋼編織護套出現破裂，軟管上有一個明顯孔洞，而引擎後核心艙部分觀察到黑色煙灰，反映存在火警迹象，兩個推力反向器整流罩的底部亦發現燃燒痕迹；另有5條次級燃油歧管軟管亦被發現金屬編織物磨損或內部結構塌陷。調查顯示，流向燃油噴嘴的燃油可能通過上述破裂軟管洩漏，加上氧氣的存在和熱源等其他因素，可能導致火勢蔓延至附近區域，或引發更嚴重問題。

報告亦引述歐洲航空安全局（EASA）已於本月5日發布緊急適航指令，要求對部分A350機隊進行一次性檢查。調查航機事故的小組正詳細分析事故中收集到的數據和資訊，以確定事故情況、因由及促成因素，避免再發生同類事件。

國泰：嚴格遵從歐盟適航指令 國泰航空表示，已嚴格遵從歐盟航空安全總署 (EASA)緊急適航指令，並會繼續全力配合飛機和引擎製造商、民航意外調查機構及民航處的調查。