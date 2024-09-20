匿名廣告索求職資料 涉違私隱例提防中招

網上23則僱主不詳 5間刊登機構受查 個人資料私隱專員公署打擊「起底」條文生效3年，最新數字顯示今年首8個月主動網上巡查發現80宗「起底」個案，比前年同期下跌90%；接獲投訴個案亦由2022年首8個月的421宗，下跌36%至今年同期的270宗。另外，公署巡查網上招聘平台發現23則匿名招聘廣告，可能違反《個人資料（私隱）條例》，已經對5間機構展開調查。

公署昨表示，「起底」刑事化由生效日至今年8月31日，私隱專員公署合共處理3,234宗「起底」個案，包括接獲1,586宗與「起底」相關的投訴，以及1,648宗主動經網上巡查發現的「起底」個案，並向46個網上平台發出2,032個停止披露通知，涉及33,494個「起底」訊息；亦成功透過發出停止披露通知移除了249個用作「起底」的頻道。

起底刑事化3年 26人定罪 期間，公署展開了363宗刑事調查，並將88宗轉介至執法部門繼續跟進。公署合共展開了58次拘捕行動，包括3次與執法部門的聯合拘捕行動，共59人被捕，期內已有37名被捕人被落案起訴「起底」罪行，當中26人已被定罪。「起底」原因主要為金錢糾紛（42%），以及人際關係糾紛（31%）。

另外，公署過去3年收到11宗有關招聘廣告的投訴，今年6月至9月審視13個網上招聘平台上超過2.2萬則招聘廣告，當中有23則匿名廣告，相關廣告沒有提供招聘機構的名稱，亦沒有向求職者提供聯絡方式，卻要求職者提供個人資料，包括身份證、聯絡方式及履歷等，就直接要求求職者遞交個人資料，可能涉及違反《私隱條例》，主動調查5間刊登匿名招聘廣告的機構。

公署呼籲刊登招聘廣告的僱主，增加透明度，披露身份，如有需要，可考慮委託招聘代理代為收集求職者資料，並在廣告表明招聘代理的身份。