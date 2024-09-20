醫健：醫患同行：高卡路里 月餅少吃多滋味

一年容易又中秋，雖然已到九月中，但氣溫並沒有因此下降，剛過去的中秋節，天文台錄得最高氣溫攝氏35.7度，是有紀錄以來最熱的中秋節，亦是今年以來的最高紀錄；加上偶爾出現的雷暴，令一眾賞月的朋友在戶外節目期間帶點狼狽。今年中秋佳節正值內地一連3天的長假，由廣東省等附近省份趁內地假期的短途客較多，本地中秋慶祝活動較集中在維園及大坑一帶，連日慶祝活動聚集了不少本地市民及遊客，傳統旺區市面也算旺丁旺財；不過，未必區區也受惠，一些沒有活動帶旺的區域，則難免變得冷清。

中秋時節配合月餅、象徵團圓的湯圓及水果，加上綵燈及舞火龍特色非物質文化遺產，是相當好吸引遊客的節日，把節日盛事特色化及加強推廣適當的客戶群，有助把節目弄得更有聲有色。說來不少商家早已開始推銷月餅，親友間送禮表達節日祝福問候亦十分普遍，以往「月餅經濟」往往涉高達數十億元，今年內地月餅銷售數據卻差強人意，按年下滑近半，銷售件數按年下跌四成，令很多商戶大失預算，市民亦更追求高性價比的月餅。

內地市場也發現，數十元的月餅禮盒遠較數百元的好賣，加上有內地網紅「瘋狂小楊哥」的「美誠月餅」事件，反映「月餅賣不動」的效應令市場萎縮接近20億元，亦反映內地及本港市場在經濟未有復甦迹象，「消費降級」追求更便宜、更高性價比的狀況持續。

當然，論月餅的性價比，不應只看價錢及包裝，更重要的是其健康價值。以成年健康人士一般建議一日攝取大約1,800至2,000千卡計算，若吃半個傳統蛋黃蓮蓉月餅，等於攝取了400千卡，差不多是一個正餐熱量。雖然迷你月餅熱量較傳統月餅低，但半個迷你月餅也有100千卡熱量，加上現在月餅餡料五花八門，市民享用美食之際，更應留意進食月餅的種類及分量，以免「搵命博」。以往一到大時大節，血糖血脂「爆錶」人士便會大增，所帶來的健康影響不容忽視。

病人醫護權益協會召集人

龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會