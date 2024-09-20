聖保祿醫院病翁術後亡 家屬斥醫療報告不符事實

【本報訊】一名71歲心瓣退化男病人，今年4月在聖保祿醫院進行換心瓣手術後48小時內死亡。家屬於5月曾召開記者會，控訴院方及主診醫生疏忽，包括術前未有全面披露當中風險、患者術後3度因右腹劇痛求助被忽略等，要求院方作出交代。家屬昨日再召開記者會，表示自上次記者會後，涉事醫護人員未有再與其會面，對主診醫生撰寫之醫療報告亦有多處疑問及質疑。院方回覆查詢指，事件已交由死因庭跟進，未能提供其他資料。

不答疑亦無慰問 死者兒子陳先生指，於6月11日到該院拿取由主診醫生撰寫的醫療報告，院方僅派出一名病人客戶經理出席，無安排醫護人員解答家屬疑問，更無表達慰問，院方後於同月19日以信件形式回覆其母，亦無針對性回覆家屬質疑。對於院方提供的醫療報告，陳先生表示內容存在紕漏，包括報告稱因家屬要求提早將病人從深切治療部轉到普通病房，但家屬從無作出如此要求；報告提到醫生於手術翌日晚上才獲悉死者下腹痛，但當日死者曾數度向醫護人員反映；報告上死者急救期間的心臟停頓時間，亦與當時醫生所交代不一致。

家屬表示，報告仍未有解答過程中多個疑問，包括手術期間死者左腳血管流血不止的原因、為何無跟隨換心瓣手術後48小時內要在深切治療部觀察的指引、術前無要求死者暫停服用「薄血藥」及進行血液凝固測試是否嚴重失誤等，已向相關部門作出投訴，死因裁判官亦已下令要求作進一步調查，促請院方及主診醫生明確交代。

聖保祿醫院回覆查詢指，事件已交由死因庭跟進，未能提供其他資料，並強調一直有與家屬保持聯繫並提供所需資料，而家屬亦已由律師代表與院方接洽。衞生署則回覆指，已向院方了解有關個案，相關調查仍在進行中，如發現有違反《私營醫療機構條例》（第633章）下訂立的私家醫院實務守則，會採取相應規管行動。