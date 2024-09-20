無牌行醫搵命較飛 美容師囚7星期

詩凝案助打肉毒針 獲200元佣金 佐敦詩凝美容前年為一名女子提供肉毒桿菌素注射服務後，女子疑中毒，落手打針的女董事早前認罪，在詩凝美容工作的美容師早前否認兩項無牌行醫罪受審，但被裁定其中一罪罪成。該美容師昨在九龍城裁判法院被判囚7星期。裁判官指，被告在案中角色重要性較輕，報告顯示她已吸取教訓。但考慮到控罪性質嚴重，本案亦有人受傷，對公眾的人身安全造成影響，最終決定判處被告監禁刑罰。

被告劉璐，38歲，報稱任職美容師。她原被控兩項非註冊醫生施行醫藥治療（包括外科手術）導致該人受人身傷害罪，但經審訊後被裁定其中一罪罪成。同一事件中，詩凝美容44歲女董事張敏，早前承認3項無牌行醫罪，被判監4個月。本案涉及姓錢及姓仇兩名事主。

案中角色重要性較輕 沒有律師代表的被告昨呈上求情信，表示會安分守己、孝順父母及會回報社會。裁判官判刑時則引述早前替被告提取的報告，指屬正面足以反映被告有悔意，並知悉要為事件負責，亦承諾不會再犯。法官又指被告與案中另一被告張敏屬共同犯罪，但張負責為事主打針，在案中的角色較重要，判刑需反映。而劉在案中的唯一的得益，是獲得200元佣金，但其實只要介紹客人到詩凝接受服務，均可獲該些佣金。裁判官指就本案判監屬無可避免，但由於劉的角色較輕微，故判監7星期。

劉璐於自辯時曾稱，她由內地來港，在案發前兩星期上班，以為張敏有「針牌」，她是遭誤導。裁判官早前裁決時指，沒證據顯示香港有「針牌」這回事，但即使對法律無知亦非抗辯理由；認為被告明知張敏並非註冊醫生，或故意漠視張是否註冊醫生，裁定被告跟張有共識，讓張為姓錢事主打針，判被告就其中一罪罪成。就姓仇事主方面，法庭認為，無法證明被告跟張敏就仇打針一事有協議，裁定此罪罪名不成立。案件編號：KCCC 3135/2023/