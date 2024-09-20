虛假報價轉售720萬原材料 文具商前文員入獄44月

【本報訊】一名文具商前文員多次捏造報價，並暗中低價購入原材料再轉售予僱主公司，貨款總值720萬元，從而賺取差價約170萬元，被廉政公署在調查貪污時揭發及起訴。該文員昨在區域法院被判入獄3年8個月。

歐陽賢冬，40歲，盛怡國際有限公司前船務文員，早前被裁定一項欺詐罪名成立，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。暫委法官香淑嫻判刑時指被告違反誠信，毫無悔意，而且犯案時間接近兩年半，必須判處監禁。

被告於案發時是文具製造及供應商盛怡的船務文員，負責為盛怡廠房採購原材料，包括膠粒。被告須就每項採購取得不同供應商提供的報價，並向盛怡建議採用哪一間供應商。案情透露，被告於2015年12月至2018年5月期間，多次向盛怡訛稱，金龍顧問有限公司的膠粒報價每次在各供應商中均屬最低。盛怡按被告建議，於上述期間向金龍發出共34張採購訂單，以逾720萬元購入膠粒。

賺取僱主170萬差價 廉署調查顯示，上述部分供應商從來沒有向被告提供報價。被告實際以較低價錢從其他供應商購入上述膠粒，並抬高價錢共約170萬元由金龍售予盛怡。廉署調查亦發現，金龍其實由被告丈夫持有，部分涉案款項最終經金龍轉帳到被告銀行戶口，而被告從沒有向盛怡申報自己與金龍的關係。