水警女總督察林婉儀殉職 遺產管理人告警隊疏忽索償

【本報訊】水警總區女總督察林婉儀，於2021年9月25日在沙洲對開執勤期間不幸殉職。在事隔近3年後，林的遺產執行人於周二（17日）入稟高等法院，指林涉及的墮海意外是由警務處疏忽所致，向警務處處長索償。不過入稟狀並沒有透露索償金額。法庭已排期於2025年3月7日為案件作首次提訊。

原告是死者林婉儀的遺產管理人林添保，被告為警務處處長，並由律政司代表。據入稟狀指，死者於2021年9月25日，在沙洲對出執勤時墮海失蹤，其屍體最終在同月27日被發現。原告方認為墮海意外是由被告的疏忽，違反一般照顧責任、法定責任和僱傭合約所致，故向被告方追討賠償，並要求法庭評定賠償金額及利息。

截擊艇遭私梟大飛撞翻墮海 資料顯示，死者於2007年加入警隊，2010年晉升為督察，至2015年被調至水警任職，並於2020年4月調任小艇隊主管。她於案發當日與同袍在沙洲對開執勤時，所乘截擊艇遭私梟大飛撞翻，死者墮海失蹤，跨部門搜救兩日後，終在大嶼山二澳尋獲林的遺體。案件編號：HCPI 266/2024

林婉儀