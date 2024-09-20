醫健：職場健康：靜觀減壓：感受當下

靜觀（Mindfulness），又稱「正念」，指有意識地將注意力集中於當下，並不帶批判地覺察自己的思想、情緒和身體反應。透過靜觀練習，我們可以更清晰地識別這些反應，增強對情緒變化的覺察力。對於生活節奏快、工作壓力大的在職人士，靜觀就像是在繁忙的工作中讓我們按下暫停鍵，重拾平靜。當負面情緒、焦慮或壓力湧現時，靜觀可提供一個空間，讓我們不再被這些情緒牽着走。靜觀練習不但能有效緩解壓力、焦慮和失眠，還有助降低血壓和患上心血管病的風險，提升身心健康及生活質素。

靜觀練習是一項簡單易行且低成本的訓練。對於忙碌的我們，不妨暫時放下手頭的工作，嘗試一下靜觀的「暫停練習」。這個練習可以用「S-T-O-P」來簡單概括。開始前，找一個安靜、不受打擾的地方，保持舒適的姿勢，並可選擇閉上眼睛。

1.S—Stop：暫停當前的活動，停止腦中的思緒。

2.T—Take a few deep breath：深呼吸數次，留意及感受吸入和呼出空氣時身體的感覺，讓呼吸帶動你進入當下。

3.O—Observe：觀察並專注當下身體的感覺、情緒和念頭，留意呼吸時身體各部分的感覺和變化，以及浮現的情緒。同時，注意腦海中浮現的念頭和衝動，毋須思考或分析它們，只需要留心它們的變化。

4.P—Proceed：繼續做當刻要做的事，活在當下，把當刻的事情盡力做好。

職業安全健康局

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