推動職安健 建造業辦獎勵計劃

【本報訊】工業安全必不可少，2024/2025年度「建造業安全獎勵計劃」昨日開始接受報名，計劃由勞工處聯同16個業界主要持份機構合辦，旨在提升建造業的承建商、地盤人員及工友的職安健意識，參賽地盤必須在截止報名前12個月內沒有發生任何嚴重或致命的意外，而地盤的承建商或次承判商亦無接獲勞工處發出的暫時停工通知書。

須一年內無嚴重致命事故 主辦方指，計劃目的是培育積極安全文化及鼓勵採取安全的工作模式，並表揚和嘉許在職安健方面有良好表現的承建商、地盤人員和工友。計劃分為「建造地盤」、「安全隊伍」及「安全工友」3個組別。

「建造地盤」組別細分8個類別，分別是樓宇建造地盤（公營合約）、樓宇建造地盤（私營合約）、土木工程建造地盤、裝修及維修工程、小型裝修及維修工程、樓宇建造地盤──次承判商、土木工程建造地盤──次承判商，以及裝修及維修工程──次承判商。「建造地盤」和「安全隊伍」組別均設有金獎、銀獎、銅獎及優異獎，而「安全工友」組別的每名得獎工友將獲頒現金禮券、獎狀和徽章。