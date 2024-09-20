大灣區航空開辦德島仙台航線

【本報訊】空運牌照局就大灣區航空有限公司提出更改牌照的申請，決定將有關牌照更改，更改後的牌照自昨日起生效，至2027年2月20日。有關決定將於9月27日的憲報刊登。根據更改後的牌照，大灣區航空有限公司可營辦編定航程的176條航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場，當中包括國內航點、日本、東南亞多國等地。

大灣區航空昨天亦推出兩個新航點，進一步擴展其飛行網絡。現時以包機形式營運的日本德島及仙台航線將分別於今年11月16日及12月7日轉為定期航班。德島航線每星期將提供3班航班；仙台則每星期4班。新航線推出後，旅客便可直飛德島及仙台，毋須在大阪或東京等主要城市轉乘新幹線列車或內陸航班，令旅程更加輕鬆便捷。

德島位於四國的東北部，不少遊客專程登上眉山俯瞰壯麗的景色，又或前往大鳴門橋或乘坐觀光船欣賞鳴門漩渦，而每年一度的重要節日阿波舞祭的民間舞蹈表演亦甚具可觀性；仙台是宮城縣的首府，也是日本東北部最大的城市，其悉心保存的歷史古蹟可供窺探昔日的武士傳統，例如仙台藩祖伊達政宗的陵廟瑞鳳殿；至於宮城藏王狐狸村，到處會有狐狸漫步，亦是獨特的景點。