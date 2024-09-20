處處大熊貓 3旅遊路線打頭陣

【本報訊】因應本港增添4位大熊貓成員，加上配合無處不旅遊的主張，南區區議會昨日討論「南區樂悠悠，處處有熊貓」的主題活動。區議員張展聰指，第一項推出的活動是《南區樂悠悠》小冊子介紹的3條旅遊路線，分別是有關南區著名古蹟、讓遊客感受南區深厚歷史底蘊的「古蹟漁港線」；緩步細賞南區明媚山海風光的「慢活優悠線」；更提供多個文藝「打卡」熱點、讓遊客提升品味的「文青風采線」，提振地區經濟專責工作小組亦會就有關路線聯繫商戶推出一系列優惠。

區議員張偉楠指，南區增添大熊貓新成員，工作小組和區內團體與海洋公園籌備一系列的慶祝活動，今日在海洋公園舉行一項啟動禮後，一輛以大熊貓圖案布置的巴士會接載主禮嘉賓，由海洋公園前往香港仔巴士總站，向市民派發載有大熊貓圖案的紀念品。大熊貓巴士亦會於9月中至11月，為市民提供港島75號巴士線的服務。由於75號線只得早上及傍晚共6班車，其他時段大熊貓巴士會改由73號線行駛。

緊接的「熊貓綵艇漁港情」則是傳統的舢舨遊。化身大熊貓的舢舨會在香港仔避風塘接載街坊，由9月中旬開始可網上免費登記，名額750個，當中會預留75個供區內有需要家庭，在9月29日至10月1日的指定時段乘搭大熊貓綵艇與民同樂。同時在香港仔海濱兩岸都有燈飾、大型LED大熊貓天幕及75隻活潑大熊貓布置，增添歡樂氣氛。

中小學辦繪畫比賽 為響應處處有大熊貓系列活動，區內商戶推出可愛大熊貓造型的茶果、桂花糕、大菜糕、椰汁糕和芝麻糕等甜品和小食。此外，會舉行名為「筆尖繪夢」的南區中小學大熊貓繪畫比賽，以展現同學們的創意和藝術才華。得獎作品將會於香港仔大道與湖南街交界的行車天橋下展出。南區吉祥物「樂雨」會化身為大熊貓飼養員，以不同形式現身多個大熊貓主題的慶祝活動，讓市民及遊客「打卡」。