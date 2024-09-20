10月美酒佳餚巡禮 延長至5天「玩耐啲」

【本報訊】愛酒人士有福了！香港美酒佳餚巡禮將於10月23日起一連5日在中環海濱活動空間舉行，今年首次將活動期延長至5天，晚上開放時間亦會延至晚上11時。不過，本港已落實走塑，大會將不會派發膠杯，入場人士可自備酒杯。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文昨日表示，預計今年有約15萬人次入場，該局會和航空公司及旅行社做推廣套票，希望吸引東南亞、美加、日韓等地旅客來港參加。入場券及品味通行證將於今日起在網上發售。

不發膠杯 料15萬人次入場 旅發局表示，今年大會將不派發塑膠杯，但歡迎參與人士自備有腳酒杯入場，憑自備酒杯每人將可獲贈紀念杯套乙個。而部分網上套票也會送贈紀念玻璃杯，最平需要290元；不包含酒杯的套票則需200元；一般入場門票則為40元。

香港旅遊發展局主席彭耀佳表示，該活動去年吸引了10幾萬人次入場，亦有來自海外旅客特別來港參加，故今年擴大規模，有逾300個攤位參與。今年亦新加入了威士忌及氈酒區，新登場國家展區包括英國、澳洲、智利及泰國展區；並呈獻全球35國家及地區優質美酒。

被問及延長舉辦日數，陳俊文表示，去年活動的氣氛非常好，收到意見希望延長日數和時間，故今年可以讓市民旅客「玩耐啲」，亦看好市道，相信此標誌性活動有助吸引不同人士前往，旅發局預計今年會有15萬人次入場，當中有10%為海外旅客。