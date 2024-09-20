主場館可容納5萬人 開合上蓋全天候活動

【本報訊】斥資近319億元興建的啟德體育園主要設施預計年底竣工、明年首季開幕。園方資料指，體育園佔地28公頃，大小約有1.5個維園，主場館可容納約5萬名觀眾，並會配備「開合式上蓋」和「靈活草坪系統」，前者讓場館舉辦體育及文娛活動時不受天氣影響，後者讓場地地板可從真草草地及不同物料間切換，方便舉行各類活動。主場館配備良好的音響及設備，可配合國際級體育活動丶娛樂項目。

啟德體育園設有主場館、室內體育館及公眾運動場，分別可容納5萬、一萬及5,000名觀眾，場館以體育活動為主，亦可作非體育用途，包括舉辦演唱會、展覽及宗教活動等。室內體育館亦可於沒有活動的時間，舉辦大型比賽和作日常社區用途，公眾運動場就可以舉行校際運動會，平日亦會開放予公眾跑步。

將辦國際七欖全運會 體育園預計於明年3月開幕，除了昨日落實的英國樂隊Coldplay演唱會外，香港國際七人欖球賽亦會由旺角大球場移師到啟德體育園，而11月則會有「第十五屆全運會」舉行。

對於啟德交通問題，園方就稱，預計超過八成參觀者將使用公共交通工具抵達，體育園鄰近兩個港鐵站及一個公共交通交匯處，且該區域與交通基礎設施相連，可以連接各種形式的交通工具，以疏導人流。