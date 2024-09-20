啟德體育園 頭炮Coldplay獻唱 最怕盛事又出洋相

英樂隊明年4月開騷3日 當局不容有失 本港力谷盛事經濟，但往往甩轆變成憾事。當局昨日宣布吸引萬千樂迷的好消息，英國樂團Coldplay明年4月將來港，在剛啟用的啟德體育園開騷3日，料成為啟德體育園的「頭炮」勁旅，以場所每場騷可容納5萬觀眾計，盛事料可吸引15萬市民、遊客入場，料樂隊的不少樂迷會專程到本港觀賞表演。對於啟德體育園有望「打響頭炮」，本港議員及旅遊界均表興奮，認為今次演唱會對香港及啟德體育園都是一個好機會，做得好可起示範及廣告作用，政府應該把握機會做好配套及準備，讓歌迷「盡興而來、盡興而歸」。啟德體育園則稱，十分期待這支享譽全球的樂隊在體育園演出。

搖滾天團Coldplay昨日在社交平台公布明年4月來港演出的消息，樂隊的全球巡迴演唱會新一輪《Music Of The Spheres World Tour》巡唱場次顯示，樂隊訂於明年4月來港，在啟德主場館舉行大型演唱會。場次分別是2025年4月9日、11日以及12日，即Coldplay在啟德主場館舉行3場騷，11日及12日周五、周六。門票將於10月10日早上公開發售。

相隔16年再臨香江演出 香港站的演出設開場嘉賓，詳情將稍後公布。今次也是Coldplay繼2009年演出後，相隔16年後再次回到香港演出。本月初，一度有傳該樂隊下年將再度來港演出，預計成為首支在園內開騷的外國樂隊，昨日樂隊官網終於敲定行程。

啟德體育園表示，十分期待Coldplay這支享譽全球的樂隊在啟德體育園演出，樂隊選擇來港開騷，體現了啟德體育園積極為香港帶來國際娛樂盛事的承諾。這場音樂會是體育園明年開幕後的主要國際盛事之一，除了Coldplay音樂會外，更多精彩的體育和娛樂活動將會陸續公布。

倡商場放擺設食肆播歌 議員楊永杰歡迎Coldplay來港開騷，該樂隊暫是首個確定在體育園表演的國際級巨星，形容是一個好的開始，鑑於Coldplay知名度高，相信會吸引大批歌迷，促政府要把握此次機會，與業界研究推出酒店、機票、餐飲及景點門票等套票優惠吸引旅客消費，提高本地的經濟效益。楊續指，還可與各界營造Coldplay主題氣氛，如在商場布置相關藝術裝置、食肆播放Coldplay專輯等。

楊認為，政府與體育園營運商須在明年首季做好試場的準備，包括交通應變、購票系統、購物及餐飲配套等，尤其是演唱會結束後能安排觀眾迅速且有序的離場，令歌迷「盡興而來、盡興而歸」。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦亦稱，業界料會把握機會推出演唱會與住宿及旅遊的聯票，望盛事帶動演唱會經濟。