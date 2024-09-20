逾12萬人冇工開 裝修業重災

【本報訊】政府統計處昨日公布最新的6月至8月失業率為3%，與今年5月至7月相同；就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。失業人數有12.23萬人，較5月至7月的11.78萬人增加約4,500人。就業不足人數為47,500人，與上一次相同。不過，各行業失業率方面，建造業的樓房裝飾、修葺及保養工種失業率高達5.9%，餐飲服務活動類的失業率亦達5.1%，裝修業的就業情況屬全港最差。

樓房裝飾修葺保養失業率5.9% 勞工及福利局表示，6月至8月經季節性調整的失業率維持在3%，勞動人口進一步上升4,400人至383萬人，總就業人數亦大致保持平穩，為370.85萬人。一些行業的失業率亦趨升，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業和資訊及通訊業。行業失業率方面，建造業的整體失業率達4.5%，當中，樓房裝飾、修葺及保養的失業率高達5.9%，地基及上蓋工程的失業率亦達4.1%。餐飲業方面，餐飲服務活動業的失業率亦達5.1%，住宿及膳食服務的失業率亦有4.9%。

零售業的失業率維持在4.3%不變。住宿服務業的失業率上升0.4個百分點至3.5%。展望將來，政府發言人指儘管一些行業的就業情況或會因其業務繼續面對挑戰而承受壓力，但整體勞工市場短期內應會維持偏緊。