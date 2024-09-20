業界：耗逾百日不可接受 料承辦商唔夠人手

【本報訊】公屋回收單位眾多，翻新逾期或長期「工程中」會窒礙公屋流轉，現時建造業、尤其裝修業工人就業不佳，香港建造業總工會理事長周思傑直言，承辦商需用超過100日的時間才完成一間空置單位是不可接受，他認為翻新300至400呎的空置公屋單位，正常要在3個月內完成，100天明顯不合理，促當局盡快查明原因，若當局因應需求、增聘更多承辦商，有助紓緩行內開工不足的問題。

倡增聘承辦商 周思傑表示，房屋署根據地區的需要而限定承辦商，一般會經過投標的過程聘請承辦商，每條屋邨翻新單位工程通常有數個工程承辦商來報標，他坦言「往往是誰的價錢低，就會用誰」，翻新一條規模較小屋邨的空置單位，通常會由一個承辦商負責，除非該屋邨有多項施工項目，承辦商未能應付翻新工程的數量，當局才會增聘承辦商以分擔翻新工程的工作量。

他續指，承辦商交不到單位或涉及很多因素，估計承辦商可能未有增聘足夠人手處理公屋的翻新工程；又或者是翻新單位有較大的改動，例如有較大規模的混凝土修復工程、上層單位滲水修復工程等，才能完成空置單位的翻新工程。現時建造業有人冇工做，當局增聘承辦商能否解決問題呢？周認為，翻新工作大都是「修修補補」，過去聘請的職位也不多，歡迎房委會檢討現時安排，若增聘承辦商，對行業是一個喜訊。