黑點掃完又有 衞生搞極不好

王婆賣瓜，自賣自誇。現屆政府上場後，最令人印象深刻就是層出不窮的漂亮口號，以及沒完沒了的自吹自擂。然而，為政不在多言，顧力行何如耳。就以前年推出的打擊衞生黑點計劃為例，搞的時候風風火火，做的時候沸沸揚揚，但一陣風過後即打回原形。有議員踢爆，屯門新墟街市一帶的衞生黑點死灰復燃，垃圾堆得比人更高。口號式搞衞生有沒有用，有目共睹。

立法會議員周浩鼎指出，屯門新墟街市一帶的衞生黑點最近「翻發」，街市附近垃圾堆積如山，包括發泡膠箱、紙皮箱、報紙和水果包裝等廢物，有些垃圾堆得比人還高，形容為「不堪入目」、「無王管」。由於街市附近有肉舖、燒臘店、糕點舖等餐飲及食材店，懷疑垃圾是由該些店舖所棄置。他又指出，上址長期都是衞生黑點，在政府推出打擊計劃前已多次反映情況，儘管當局也有跟進，可惜無法持之以恒，清理黑點不足一個月，垃圾便堆積依舊，淪為痼疾。

很明顯，上址問題與店舖欠缺公德心、貪順手亂丟垃圾有關，但根源是食環署以至執法部門沒有認真執法。食環署擺出委屈狀，聲稱今年曾聯同執法部門在該處就店舖阻街等違規情況，共進行52次聯合執法行動；曾向店舖阻街者共發出10張定額罰款通知書及作出11宗檢控；向非法販賣及造成阻街者共提出8宗檢控；向亂拋垃圾違例者共發出81張定額罰款通知書；以及向妨礙街道清掃者共發出340張移走障礙物通知書。無非強調已經做了很多，解決不了問題非戰之罪。

事情真是這樣嗎？可以看見，港府已大幅提高亂拋垃圾及阻街定額罰款，前者罰款增至3,000元，後者更增至6,000元，高官也煞有介事揚言收到成效，尤其阻街問題獲得明顯改善。但事實勝於雄辯，上址亂象依然故我，便證明當局執法力度嚴重不足。事實上，52次聯合執法行動中，當局僅向店舖阻街者發出10張定額罰款通知書及作出11宗檢控，即平均5次行動才開一張罰單，比例低得驚人，如何能夠收到阻嚇力？與其說是打擊，不如說是敷衍。

難為高官沾沾自喜吹噓，打擊衞生黑點計劃推出至今，已消除了超過90%衞生黑點，以及清除了60%鼠患主要黑點，預計今年底可將剩餘黑點再減少60%，吹得無比動聽。但正如前述，為政不在多言，顧力行何如耳。不僅議員踢爆衞生黑點捲土重來，本報更多番報道鼠患在多區肆虐，情況並無改善。例如觀塘順利邨利祥樓群鼠橫行，場面極之駭人。此外，又有議員批評，當局只着重市區黑點，新界鄉郊往往被忽視，包括北區打鼓嶺的衞生黑點數目竟被當局列為零，實際上該處長期有人非法棄置垃圾，露天動物屍體收集站亦引致蒼蠅亂舞。港府搞衞生究竟是有心為之還是做騷，還用問嗎？

垃圾徵費計劃無疾而終，廚餘回收天殘地缺，打擊衞生黑點頭痛醫頭，老鼠愈滅愈有。香港淪為老鼠港、垃圾港、病毒港，豈是無因！