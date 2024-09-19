撥亂反正：理大暴亂與英國騷亂

不想憶起，但未敢忘記。香港理工大學校園在2019年11月黑暴期間遭暴徒佔領，期間有網民發起「圍魏救趙」行動，號召示威者在旺角和油麻地一帶堵路破壞及狂掟汽油彈。執法部門其後劃出封鎖區並拘捕了數以百計暴徒，當中213人事後被起訴暴動等重罪，分成17宗案件處理。事隔5年，最後一宗相關案件日前審結，總計有多達200人暴動罪成，大部分被判監，包括不少年輕人，另有6人脫罪，7人潛逃。

香港的前宗主國英國，在上月初亦爆發了歷來最嚴重的右翼反移民示威騷亂，但持續不足兩周便大致平息。其一是當地警方果斷，強硬執法，即見即拉，包括單純在網上發表煽動種族仇恨的「鍵盤戰士」，在短短十多日便拘捕了逾1,100人。其二是當地的政界人士和輿論，不論左中右，都齊聲譴責有關歧視言論和暴力違法行為，不像當年香港黑暴般有攬炒派在立法會、傳媒界、教育界，以至政府內部裏應外合，火上加油搞破壞。

其三是英國的檢控及司法部門全力配合，從速起訴，並加班開庭審理相關案件。騷亂爆發後3日已有首名暴徒被定罪和判監，至8月中更增至有400多人被控，300多人還押，約100人被判刑，最長刑期達6年，起到立竿見影的阻嚇作用。不像香港般拖拖拉拉，拉完又放，檢控無期，至今足足5年才審完大部分案件，還有部分仍在等待宣判、求情或上訴之中，沒完沒了。

當年不少香港人，尤其是心智未成熟的年輕人及其低智父母，就是看到當局遲遲未有行動，以為人多就不會被捕或被檢控，毋須承擔後果，才以身試法參與黑暴。當局延誤檢控亦導致不少犯罪分子成功逃離香港，逍遙法外。該等罪孽由誰來問責呢？