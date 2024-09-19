自成一家：為何突然撤離仙賓礁

由今年4月起就非法滯留在中國仙賓礁的一艘菲律賓海警船，日前終於灰溜溜撤退回國。雖然菲律賓政府的嘴巴仍然很硬，聲言完成補給和維修後就會捲土重來，但實際上菲方這次既無法佔據仙賓礁，反而傷了一些船員，可謂賠了夫人又折兵。

菲律賓此次面子全失，很大程度上是因為事前的兩大評估嚴重出錯。一是近年中國崛起，海軍實力大幅提升，菲政府擔心中國早晚要在南海採取重大行動，於是主動出擊，派出海警船進入仙賓礁，企圖複製當年「佔領」仁愛礁的策略。豈料這次北京絲毫不讓步，雙方相持近5個月，菲方在補給不足的情況下只能無功而回。

二是菲律賓一直幻想美國和東盟部分國家在南海爭端會站在菲國一邊，然而，除了東盟集體默不作聲，美國國安顧問沙利文早前訪問北京後，中美軍方高層隨即通話，美方在南海問題上並沒有作出強硬表態。馬尼拉深知很有可能是美國放軟對菲律賓的支持力度，單靠一己之力很難突破中國對菲方船隻運補的阻攔，於是被迫撤離仙賓礁。

但菲國肯定不會就此放棄仙賓礁。仙賓礁距離菲國只有100多公里，對其國家安全極為重要。若中國在仙賓礁建立基地，就能切斷菲國與仁愛礁之間的航線，有助北京奪回仁愛礁全面控制權。由於美國遏制中國的亞太戰略短期內都看不到改變的可能性，菲國又和美國簽有防禦條約，一旦美國採取實質舉措幫助菲國，菲方日後又會挑釁中國。

未來一個多月是美國總統選舉的關鍵期，共和、民主兩黨自顧不暇，暫時無餘力顧及南海衝突。北京應考慮是否趁這一段真空期在仙賓礁填礁建島，進一步鞏固中國在仙賓礁的控制能力。