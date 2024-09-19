筆下風雲：擴軍核武 拜登膽怯

俄烏戰爭持續擴大，烏克蘭上月突襲庫爾斯克州輕易得手，反映俄軍防衞出現漏洞。俄羅斯總統普京下令軍隊增兵18萬人，這次增兵將使俄軍人員總數達到將近240萬，當中包括150萬現役軍人，也是採取「特別軍事行動」以來的第三次擴軍。

美媒對此大為緊張，煞有介事指俄軍擴軍後，現役軍人規模將超越美國及印度，僅低於中國約200萬現役軍人規模。有指普京同時下令，10月1日前要完全收復庫爾斯克州。俄軍數日前已成功重新佔據10個庫州村莊，烏克蘭戲子總統澤連斯基承認俄軍已開始反攻，但死撐是預料之內。

當然，嘴巴雖硬，但心裏慌得要緊，否則戲子總統也不用天天向美西方施壓，要求解除禁用遠程導彈打擊俄羅斯本土的限制。英國率先表態，贊成提供「暴風影」遠程導彈予烏克蘭，但跟美國總統拜登商議後，未獲華府開綠燈。澤連斯基稍後將赴美出席聯合國大會，屆時將向美國詳解「勝利計劃」云云，惟普京的核威脅言猶在耳，拜登顯然未敢博。

普京早就亮明不排除使用核武的底牌，更警告若美西方批准及提供烏克蘭使用遠程導彈，將視為北約向俄羅斯開戰。美國大選還有一個多月便舉行，一旦俄烏戰爭失控，隨時賠上賀錦麗的選情，對民主黨不利。

華府的態度就是，錢繼續出，讓烏軍有錢出糧捱到大選。屆時大局底定，要是賀錦麗順利當選，戰事不妨繼續拖下去；要是特朗普勝出，則再開綠燈不遲。問題是，普京絕非省油的燈，豈有不知拜登打甚麼算盤之理？俄軍已大幅擴軍，擺出決一死戰的架勢，若美國首肯烏克蘭使用遠程導彈，俄方亦肯定會加強火力奉還，核戰恐怕並不遙遠。