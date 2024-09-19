強詞有理：又交保護費

時日無多的美國拜登政府，正利用最後機會到處製造亂局，一方面持續拱火俄烏戰爭，一方面加緊在台海挑釁中國。繼日前鼓動兩艘德國軍艦穿越台灣海峽後，美軍一架P8A反潛巡邏機也飛越台海上空，理由當然又是「航行自由」。除此之外，華府還批准向台灣提供最新一批價值2.28億美元的軍事物資，這已是拜登任內第16度對台軍售，可見老美的目的就是要將台灣徹底「烏克蘭化」。

難為台灣當局積極配合，對美國爸爸的要求從來不敢說不，最近又交了大筆保護費，增購近2,500枚便攜式刺針防空導彈。據說台軍為了確保武器質量並準時於2031年前交貨，明年將首度派人赴美駐廠把關。看來台灣當局確實學乖了，過去花費重金購買美國軍火，不是貨不對辦，就是交貨無期，這次還是不放心。

但又能怎樣？美國賣給台灣的軍火大多是過時、瀕臨淘汰的貨色，美其名曰軍事援助，實際上就是清理庫存。台灣當局不僅不敢挑剔，還要感激涕零，「謝主隆恩」。說到底，美國製造業空心化，軍工生產能力今非昔比，一場俄烏戰爭已令其庫存見底，何況還要優先照顧以色列爸爸，台灣這個野孩子只能放在最後。對美國軍火商而言，台灣不過是提款機而已，想提多少就提多少，對方根本無權拒絕，甚至無權討價還價。即使台軍派人駐廠把關，也不敢挑三揀四，軍火商給甚麼就是甚麼，難道台方還能拒絕？

在美國催逼之下，台灣軍費持續增加，目前已達GDP的2.45%，老美猶嫌不夠，要求台灣將軍費增至GDP的5%，真可謂貪得無厭。按照老美的說法，中國大陸軍費增速高於經濟增速，解放軍現代化速度加快，台灣需要投入更多資源以保持威懾力。其實大家都知道，兩岸實力早已不在一個層次，即使台灣應美國要求大幅增加軍費，也無法跟大陸抗衡，更別說甚麼威懾力。台灣增加軍費的最大也是唯一得益者就是美國軍火商，華府政客和智庫之所以積極充當說客，就是因為他們都是軍工複合體的一部分。

形勢比人強，大陸軍事發展一日千里，武器更新目不暇給，兩岸軍力只會愈拉愈遠，待到2031年台軍獲得美國刺針導彈，解放軍不知又推出多少先進武器了。台灣當局企圖靠一堆破銅爛鐵保持威懾力，無異於癡人說夢。