龍吟虎嘯：美國怕啥中俄就做啥

美國聯合西方及全球盟友共同打壓中俄，把中國和俄羅斯視為必須擊垮的競爭對手，但不許中俄聯合起來抗擊美國，只能靜待山姆大叔各個擊破。人們要問，這樣做是美國自己傻呀，還是當中俄傻呀？正常人的思維都知道，美國要打壓中俄，以中俄為敵，只會讓中俄更堅定、更緊密地聯合起來，共同對美。

但白宮華府早已不正常了，神經不正常了，思維不正常了，尤其是拜登政府，所以才會出現一方面聯合盟友、拿烏克蘭當槍使，試圖打垮俄羅斯後再集中力量打擊中國的同時，又阻撓中國支持俄羅斯的荒謬舉動，山姆大叔還把這種霸道可笑、神經錯亂的說詞拿到聯合國和世界論壇，振振有詞的大說特說，向中國施加壓力搞制裁，不許中國支持俄羅斯，要中國老老實實地等着美國打垮俄羅斯後收拾中國。

對於美國玩這一套，中國的回應還是比較「客氣」，強調中國並無在軍事、武器上支持俄羅斯，中俄沒有「聯盟」，中俄合作並非「針對第三方」。

北京在這個問題上的態度和平壤頗不同，北韓對美國剛硬、直率，毫不含糊。朝俄建立「全面戰略夥伴關係」之後，北韓便大張旗鼓地對俄羅斯出售大量軍火、武器，換取俄羅斯的核武技術以及其他先進軍事技術；朝俄的相互支持，攜手共進，大大強化了共同對付美國的力量。山姆大叔除了大喊大叫制裁警告外，基本上無可奈何。對朝俄來說，加強合作、相互支持，只會更好地反擊美國。

事實證明，在這場世紀博弈中，美國反對做甚麼，中俄朝就要做甚麼，此乃最佳選擇。山姆大叔從來就是欺軟怕硬、欺善怕惡，打擊對手的慣常做法，首先是不管三七二十一，「指」你做嘢，威逼恐嚇。美國稱霸近百年來，它的強橫威逼屢屢得手，當然有人反抗過，不屈不撓地反抗過，最終因各種原因而失敗，美國就更加霸道。然而今天老美還以為此招可打敗中俄，那就大錯特錯也。