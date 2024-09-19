坦言集：教育要改革

香港教育要改革，但是改革要制訂方向。

一是要去殖民地化，但不能政治化、內地化。香港體制逐步要堅持在中外交流中尋找新的糅合方向與方法。政治化會變成官僚化，或民粹主義，把愛國主義的理性選擇變成感性的盲目，分辨不了好與壞，一切唯官唯上，不顧國家需要與香港發展。內地化便否定「一國兩制」創舉，失去利用香港一制帶動內地改革開放的初心。內地教育有頗多問題，也需改革，但改革的方向和方法與香港不同。作為國家主體，不能隨便抄襲外國。香港一制應可更靈活與國際交流，取長補短，擇優發展。香港教育應與內地體制互相參考、互為競爭，從對比與競爭各自發展改革。

二是要國際化，然而是去美國化的國際，也即是一帶一路和全球南方的國際。美國化教育體制已成精英與平民的二元化對立。平民教育一如美國的福特主義管理方法，是大眾生產式大眾教育標準化來降低成本，普及的過程往往棄質從量。美國精英教育還保留歐洲的優良傳統，教學效果更佳，但成本高，難以普及。香港乃至內地或全球南方的教育，可從美國化的標準量化普及參考，但不能抄襲問題叢生的美式教育，反而應從其失敗例子中吸取教訓。香港不可能繼續曾蔭權時代開啟的貴族式國際學校發展方向，倣效英美精英化，同時排斥平民的公立教育，惡化社會的兩極分化，製造社會矛盾，也以金融化來替代社會經濟的平衡發展，助長中產下流化趨勢，破壞香港的經濟競爭力和社會政治穩定。

三是要去美國化的價值觀念。近幾十年香港的發展建基於美國的價值觀，替代了英國殖民地的價值，效果是帶來香港社會的開放。但與此同時，通過各種渠道，香港崇尚美式消費主義生活方式，弱化家庭及傳統道德，個人主義極端化，對社會缺乏歸屬感與承擔，政治上盲目追求選舉自由，以及各種與社會背離的政治認同。從最近的中產移民潮，可看到美國價值對香港社會凝聚力的破壞。大中小教育，乃至社會教育，都受害於由大眾媒體、教育等傳播的失去應有社會制約的美式價值思想。美國社會已陷於解體趨向，香港不能不有所反思，避免犯上同樣的失誤。

香港教育要在破中立，追求創新而又包容新體制，從面向英美西方轉為面向一帶一路和全球南方國家復興之路。