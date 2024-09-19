收衫失平衡 婦人生日前2天墮斃

自製晾衫架 踏腳櫈輔助

死者的姓毛丈夫形容，妻子性格樂觀，平易近人，平日騎乘單車前往住所附近上班。由於大廈沒有固定晾衫位置，因此妻子自製晾衫架，從窗口放出屋外晾曬衣服。她為了安全不會把身體伸出窗外，惟因身材矮小，才以踏腳櫈協助晾衫。毛先生又稱，昨日妻子放假，他則在水廠上班，期間接獲通知妻子出事，即時趕回家中了解。毛先生又謂，今年6月與妻子到蒙古旅行，未料卻成了夫妻倆最後一次行程。而明日是妻子生日，原本一家人約好一起食飯慶祝，可惜妻子已陰陽永隔。