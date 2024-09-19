收衫失平衡 婦人生日前2天墮斃
【本報訊】馬鞍山發生奪命家居意外。昨日下午2時許，一名姓陳（67歲）婦人，被發現重創昏迷，倒臥馬鞍山恆安邨恆山樓平台。救援人員接報趕至，迅速把陳婦急送沙田威爾斯親王醫院搶救，惜最後傷重死亡。
警員圍封現場登樓調查，發現陳婦墮樓位置是住宅窗口，當時窗邊有大量衣服，地下放有一張踏腳櫈，經初步調查後，相信陳婦收衫時意外失平衡墮樓，案件沒有可疑，案件列作「有人從高處墮下」處理。
據悉，陳婦任職清潔工人，已婚，與丈夫居於上址40多年，有兩名兒子惟不同住，家人關係融洽。陳婦患高血壓多年，早年患有乳癌，已做手術治療。事發時，陳婦丈夫並不在家，昨日中午1時許，他致電妻子時對方安好，詎料其後發生悲劇。
自製晾衫架 踏腳櫈輔助
死者的姓毛丈夫形容，妻子性格樂觀，平易近人，平日騎乘單車前往住所附近上班。由於大廈沒有固定晾衫位置，因此妻子自製晾衫架，從窗口放出屋外晾曬衣服。她為了安全不會把身體伸出窗外，惟因身材矮小，才以踏腳櫈協助晾衫。毛先生又稱，昨日妻子放假，他則在水廠上班，期間接獲通知妻子出事，即時趕回家中了解。毛先生又謂，今年6月與妻子到蒙古旅行，未料卻成了夫妻倆最後一次行程。而明日是妻子生日，原本一家人約好一起食飯慶祝，可惜妻子已陰陽永隔。
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