孟加拉抵港 男客機艙猝死

【本報訊】昨日上午8時許，一班編號CX662、由孟加拉首都達卡赴港的國泰航班，機上一名47歲孟加拉籍男乘客懷疑不適暈倒。客機着陸後，機組人員急召救護人員到場，惟經檢驗後證實該名男乘客已經不治。事件中，機場運作未受影響，事主死因有待驗屍確定。

原定轉機移民美國 據了解，事主任職教師，成功申請簽證移民美國，今次行程目的地正是美國。事發時他獨自乘搭航班抵港，其後會轉乘另一國泰航班赴美，不會在香港停留。昨日凌晨4時30分，飛機飛行途中，機組人員送餐時未發現事主有任何異樣。至早上航班降落前，機組人員提醒事主扣回安全帶，卻發現他不省人事，遂立即報告事件。當航班着陸後，機場管制站的港口醫生即時登機查看，證實事主已經死亡。

國泰航空回覆傳媒查詢表示，昨日由達卡前往香港的CX662航班，機組人員在降落前檢查時發現乘客失去知覺，立即通報並召喚救護車到場協助。航機於早上約7時半降落香港國際機場後，救護員立即登機為該乘客進行急救，惟當場證實乘客已不幸離世。國泰對此深感難過，並向其家屬致以深切慰問。