剷安全島闖輕鐵軌 私家車司機昏迷

撼欄杆指示牌交通燈車頭盡毀 昨日近凌晨零時，一輛私家車沿屯門青山公路洪水橋段行駛，在駛至鍾屋村輕鐵站對開轉入田廈路時，車輛懷疑失控，剷上安全島後掃欄衝入輕鐵路軌，中年男司機當場昏迷。由於車頭冒煙隨時起火，有熱心途人撬車救人，司機獲救後送院搶救，事故原因有待調查。受事故影響，3條輕鐵路線服務一度調整，直至損毀設施維修完成及現場清理後，輕鐵服務始回復正常。

前日深夜11時59分，一名姓劉（44歲）男子獨自駕乘私家車，沿屯門青山公路洪水橋段往元朗方向行駛，當駛至鍾屋村輕鐵站對開左轉入田廈路時，私家車懷疑失控，剷上行人安全島及撞毀燈箱。由於衝力猛烈，私家車再衝前30米掃欄，再撞毀輕鐵路軌指示牌及交通燈，最後衝入輕鐵路軌範圍始告停下。

座駕冒煙 市民撬門救人 事故中，私家車車頭損毀冒煙，劉男失去知覺，有途人擔心私家車起火，除慌忙報案求助，更立刻上前撬開車門救出劉男。救護車接報趕至，救護員替劉男檢查，證實他身上沒有表面傷痕，仍有呼吸脈搏，遂把他送往屯門醫院治理。警員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。港鐵表示，因輕鐵鍾屋村站附近發生交通事故，610、614及751共3條輕鐵線的服務一度受影響，意外後隨即派工程人員維修損毀設施，其後已經妥善處理事件，服務逐步回復正常。

的士屯門撞倒過路青年 另外，昨日中午約12時半，一輛市區的士沿屯門青山公路青山灣段往三聖邨方向行駛，當駛至華發街交界，的哥懷疑收掣不及，的士撞及一名橫過馬路的姓李（19歲）青年，事主頭部受傷倒地。救援人員接報趕至，替傷者敷治包紮後，再由救護車把他送往屯門醫院治理。姓冼（54歲）的哥沒有受傷，留在現場協助調查。執法部門經初步調查後，不排除有人沒有遵守交通規則肇禍。